神奈川県のほぼ中央にある厚木市(あつぎし)は、相模川をはじめ多くの河川に恵まれ、丹沢・大山など美しい山々にも囲まれた自然豊かなまち。一方、交通の利便性や企業、大学などの集約を背景に、首都圏における諸機能の一翼を担っています。

今回は、神奈川県下最大級のつつじの名所「あつぎつつじの丘公園」と、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

4月下旬から見ごろに! 「あつぎつつじの丘公園」について

あつぎつつじの丘公園

・厚木市森の里青山19

・アクセス：神奈川中央交通厚木バスセンター本厚木駅9番乗場から「森の里5丁目」バス停下車・徒歩5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

約5万本以上、8種類のつつじが植えられている、県内最大級のつつじの名所「あつぎつつじの丘公園」。例年4月下旬頃から5月にかけて開花し、美しく咲き誇ります。

ヤマツツジやキリシマツツジ、ヒラドツツジ、アケボノツツジ、リュウキュウツツジ、オオムラサキツツジと、数週間にわたり種類の違うつつじが咲き、色鮮やかな赤、白、ピンクの花のじゅうたんを満喫することができます。

一帯を埋めつくすつつじの中に歩きやすい散策道があるので、子どもから大人まで安心して花見を楽しめるのも特徴です。

開花時期にあわせた2026年4月25日(土)・26(日)に「あつぎつつじの丘公園ライトアップ& マルシェ」を開催予定。昼は「多目的広場」でのマルシェ、夜は「東側湧水池」周辺のライトアップと、本スポットを一日じゅう楽しむことができるイベントなのだそう。

また、つつじ以外にも春の桜、秋の紅葉など自然豊かで、多目的広場や湧水池もあり、ベンチも設置されています。ゆったりと自然を味わいながら散策できるスポットです。

自治体からのメッセージ

市内では5月9・10日に「第49回厚木市緑のまつり」も開催。厚木で春の花や緑にふれてみませんか。

厚木市のふるさと納税返礼品について

春の花のように華やかなおはぎ、市内の農家が一輪一輪丹精を込めて育てたバラの花束を紹介します。どちらも厚木市の中で人気のふるさと納税返礼品なのだとか!

華や花おはぎ B(ピンク×レッド)

・提供事業者：株式会社くりや(おはぎともなかと)

・内容量：約500g

・寄附金額：1万4,000円

一口食べるたびに幸せな気分に浸れる、見た目も美しいグルテンフリーのおはぎです。お茶や珈琲のお供はもちろんこと、お世話になった人などへのプレゼントにもおすすめなのだそう。

農家直送! 厚木産バラの花束 大輪M赤

・提供事業者：厚木市園芸協会花き温室部会(大村)

・内容量：20本前後

・寄附金額：1万4,000円

大きな花を枝先に1つだけ咲かせた大輪のバラの花束が、農家直送で届きます。大切な人への贈り物や観賞用にピッタリ!

今回は神奈川県厚木市の観光スポット「あつぎつつじの丘公園」と、人気の返礼品を紹介しました。色とりどりのつつじのじゅうたんは壮観で絶景! 開花時期に合わせてイベントも開催されるとのことで、本スポットを思う存分満喫することができます。花々と共に家族や友だちと穏やかな時間を過ごせそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者