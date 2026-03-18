LANAとElle Teresa、POP YOURSオリジナル楽曲「こんな日は」リリース

LANAとElle TeresaによるPOP YOURS オリジナル楽曲「こんな日は」が、3月18日（水）にリリースされた。

4月に開催されるヒップホップフェス「POP YOURS 2026」で4月3日（金）［DAY 1］のヘッドライナーを務めるLANAと2ndヘッドライナーのElle Teresa。ボーダレスかつジャンルレスな才能を感じさせるメロディーセンスを武器に、新時代のDIVA像を掲示しているLANA。Elle Teresaは等身大のキャラクターから生まれる大胆かつ繊細なリリックで、シーンにおいて独自の地位を確立している。

お互いの個性に共感し合う2人だからこそ生まれた本楽曲。「POP YOURS」企画ではLEX & LANAの「明るい部屋」も手がけたSTUTS on the WAVEによる華やかさとエモーショナルさを兼ね備えたトラックの上で、時代を象徴する2人の個性が咲き誇っている。

「POP YOURS 2026」のオリジナル楽曲では、Kianna, HARKA, AOTO, Sieroによる「STARLIGHT」、Daichi Yamamoto, MIKADO, NENEの「違う」もリリースされており、「こんな日は」も含めフェスでの初披露が期待されている。

＜リリース情報＞

LANA, Elle Teresa

「こんな日は」

https://popyours.lnk.to/DaysLikeThis

PRODUCED by STUTS on the WAVE

Mixed by Ryusei

Mastered by Nicolas De Porcel

Photo by Kodai Ikemitsu

Styling for LANA by Ai Suganuma

Makeup for LANA by Mari Enda

Styling for Elle Teresa : Iori Yamaki

Makeup for Elle Teresa by Kiki Labbit

＜ライブ情報＞

POP YOURS 2026

日程：2026年4月3日（金）4月4日（土）4月5日（日）

時間：開場9:30 / 開演11:00

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/