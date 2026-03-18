NY発ヒップホップ・コレクティブWHATMORE、両A面シングルリリース

ニューヨーク発の新世代Hip-HopコレクティブWHATMOREが、2曲の新曲「Still Loiteringgg」と「2000s Pop Punk Rnb」を同時リリース。昨年10月に発表された彼らのデビューアルバム『WHATMORE』以来となる今年初の新曲を、両A面シングルとして発表した。

滑らかなドラムビートとメロディアスなグルーヴが特徴的な「Still Loiteringgg」は、90年代の往年の名曲が持っていた全ての要素を備えている。一方で、「2000s Pop Punk Rnb」はキレのある思わず首を振ってしまうドラムブレイクに、ルーズなギターのようなボーカルと、高揚感溢れるキャッチーなコーラスが重ねられ、どこか懐かしくも新鮮な印象。

2024年に結成された、Cisco Swank（シスコ・スワンク）、Yoshi T.（ヨシ・T.）、Jackson August（ジャクソン・オーガスト）、Sebastiano（セバスティアーノ）、Elijah Judah（イライジャ・ジュダ）の5人組は、ヒップホップ、オルタナティブR&B、インディーロックの要素をシームレスに融合。プロジェクトを立ち上げた当初から、彼らは躍動感溢れるケミストリーと先進的な芸術性を存分に発揮し、NYとLAのシーンを席巻してきた。そして今年は、北米とイギリス、ヨーロッパを含む大規模なツアーを開催し、4月には待望のコーチェラ・フェスへの出演が決定している。

昨年WHATMOREは、COLORSのステージに立ち、12曲入りのデビューアルバム『WHATMORE』をリリース。最高の形で2025年を締めくくった。アルバムには、デビュー曲「eastside w my dogs」をはじめ、チャーミングでレイドバックした「chicken shop date」、オルタナティブロック調の「go!」、心温まる「jennys」など、高評価された楽曲を多数収録。遊び心溢れる歌詞、愉快なタイトル、斬新なビートにより、彼らの時代を超越したサウンドを基調とする、独自のスタイルを築き上げている。

また、彼らはサウンド面のみならず、動画でもユニークな試みを展開。「INTRO」と題されたメンバーの素顔に迫る短編動画シリーズを公開し、各メンバーの生い立ちやバックグラウンドを披露する。セバスティアーノとヨシ・T.は、自身の多文化的なルーツに関するエピソードを語り、シスコは教会でピアノを弾き神童とされていた幼少期を振り返り、ジャクソンはニューヨークの老舗バーの一つ”The Ear Inn”で働いていた日々を回想し、イライジャは家族や名声についての思いを率直に打ち明ける。彼らの魅力的な人柄と機知に富んだユーモア溢れる会話は、瞬く間にファンの心を捉え、シリーズは累計200万回以上の視聴数を突破した。

＜リリース情報＞

ワットモア

両A面シングル『Still Loiteringgg / 2000s Pop Punk Rnb』

配信中

https://whatmore.lnk.to/stillloiteringgg-2000spoppunkrnb

レーベル：Alta Music Group