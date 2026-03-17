WBCドミニカ代表 最新情報

WBCアメリカ代表は日本時間18日、ベネズエラ代表と決勝戦を戦う。2017年以来の優勝を目指す道のりはいよいよ最終段階を迎えたが、同チームを率いるマーク・デローサ監督や一部選手は、野手陣に対する不安が拭えていないようだ。米メディア『ロサンゼルスタイムズ』が報じた。。

アメリカは1次ラウンドから準決勝まで6試合を戦い、5勝1敗という成績で決勝まで勝ち上がってきた。ただ、得点数は1次ラウンド初戦・ブラジル戦の15得点から、9、5、6、5、2と徐々に下がってきている。

同メディアは「強力なアメリカ打線？ 紙の上では確かにそうだ。しかし、ブラジル戦とイギリス戦での大勝の後は、2点差勝利、2点差敗戦、2点差勝利、そして1点差勝利という結果にとどまっている。デローサ監督は『打線が爆発するのをまだ待っているところだ』と語り、ガナー・ヘンダーソン内野手も『まだチームとして完璧な試合はできていない』と述べている」と言及。

続けて、「アメリカは相手がどこであれ、火曜日の試合では優勝候補とされている。しかし、もし打線が眠りから目覚めなければ、この決勝戦は同国にとって長く悔やまれる一戦となるだろう」と懸念を示している。

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