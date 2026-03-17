「最悪の事態は免れた」鈴木誠也、軽度の後十字靭帯損傷。シーズン開幕時…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、侍ジャパンのメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加し、準々決勝でベネズエラと対戦した。そこで大怪我を予感させる不自然なスライディングで負傷した。ただ、最悪の事態は回避したと、米紙『シカゴ・トリビューン』が報じている。

冷や汗をかくような事態が起きたのは初回、大谷翔平選手のソロホームランで同点に追いついた後、鈴木は四球を選び出塁する。

そして、鈴木が二塁への盗塁を試みた際、不自然な形でスライディングしたことにより足を痛めた。鈴木は足をひきずりながらベンチに下がっている。

その姿を見て、鈴木が長期離脱する可能性があるという悲観論が渦巻いた。

2年連続のプレーオフ進出を目指すカブスにとって、鈴木を欠くことは目標達成に向けて大きな支障が出る。

なんとしても、一番嫌な展開だけは避けたいところだろう。

同紙によると「カブスを率いるクレイグ・カウンセル監督が火曜日、鈴木のMRI検査の結果を発表し、膝の後十字靭帯（PCL）を損傷したことが判明したと述べた」という。

ただし「カウンセル監督は今回の怪我を軽傷と見ており、間違いなく朗報だ」と付け加えている。

それを踏まえ、同紙は「シーズン開幕時に鈴木を欠く可能性はあるが、少なくとも最悪の事態は免れたようだ」と安堵した様子を見せている。

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