「大きな復活を遂げるかも」千賀滉大、懐疑論を一蹴する好投！　不安から…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は今季、ルーキーシーズンのような活躍を見せるかもしれない。懐疑論を一蹴するほどのパフォーマンスを披露しており期待できると、米メディア『エンパイア・スポーツメディア』が報じている。

千賀は2022年12月にメッツと5年総額7500万ドル（約119億円）の契約を結び、福岡ソフトバンクホークスからメジャー挑戦を果たした。

そして、渡米1年目にして29試合に登板し12勝7敗、防御率2.98、202奪三振の好成績をマーク。

新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入るほど、印象的な活躍を見せている。

その勢いが今後も継続するかに思われたが、2024シーズンは怪我で1試合の登板にとどまり、昨季前半はリーグトップの防御率1.47を記録するも、負傷後にパフォーマンスが低下してマイナー降格の屈辱を味わった。

そういった経緯から、オフシーズンには絶え間ないトレードの噂に巻き込まれることになる。

それでも千賀は残留を希望し、メッツも同選手を放出しなかった。

この選択が、功を奏すかもしれない。

オープン戦のマイアミ・マーリンズ戦では、3回投げて無安打無失点5奪三振という圧巻の投球を披露。

ヒットも四球もないパーフェクト投球で対戦した打者全員を打ち取り、復活劇を彷彿とさせるような出来を見せた。

それを踏まえ、同メディアは「批評家たちは、彼の最近の耐久性の問題を、単なる不運の連続ではなく、恒久的な衰えであるかのように指摘していた。

ニューヨークの野球界というプレッシャーの大きい世界では、出場できることこそ最大の能力とよく言われる。

その中で、ここ2年間の千賀の登板数の少なさは、メッツにとって贅沢品で、手放さざるを得ない存在にも見えていたからだ。

しかし、マーリンズ戦での登板は、フロント陣が最終的に彼を保持するという立場を崩さなかった理由を、強烈に示すものとなった。

千賀はただ投げただけではない。相手打線を完全にねじ伏せたのだ。

わずか9アウトの間に、トレードの噂を一気に復活への期待へと塗り替える。そんな流れを一変させる投球だった」とし、期待感を示した。

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