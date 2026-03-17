西武、復活を期す29歳が猛打賞！ファームで3安打3打点　3試合連続の4番起…















埼玉西武ライオンズの岸潤一郎外野手が17日、ファーム・リーグの横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・三塁」で先発出場。8回にタイムリーを放つなど、3安打猛打賞の活躍を披露した。











6－1と西武が大量リードで迎えた8回表。1死一、二塁の場面で岸の第5打席が回ってきた。その初球、この回に代走として出場していた川田悠慎が1イニング2個目の盗塁を決め、1死一、三塁とチャンスが拡大した。



カウント1－2と追い込まれた岸は、4球目の外角チェンジアップを捉える。タイミングを崩されることなく、しっかりと打球を左翼手の前に落とし、タイムリー左安打となった。



岸の勝負強い打撃で、西武はさらに1点を追加して7－1。9回にはさらに3点を加点し、トータルスコア10－1でDeNAに大勝した。



岸はこの試合4打数3安打3打点、1四球1盗塁と縦横無尽の活躍。外野手登録だが今季から三塁にも挑戦し、ファーム・リーグで開幕から3試合連続で4番に座るなど、復調の気配をみせている。



このままコンディションを上げ、一軍戦力への返り咲きを狙いたい。























【動画】岸潤一郎、追い込まれてからのタイムリーがこれだ！

DAZNベースボールのXより













復活のシーズンへ



岸潤一郎

猛打賞＆3打点の大暴れ



⚾️DeNA×西武（ファーム）



DAZNならファームも見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】