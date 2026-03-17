「問題があったとは思わない」侍ジャパン・井端監督、WBCでの敗因指摘に反…

侍ジャパン 最新情報

侍ジャパンのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝敗退を受け、井端弘和監督が辞任を表明した。大谷翔平選手らを擁する侍ジャパンには大会連覇の期待が大きく、ベネズエラに敗戦を喫したことは多くの人にとって予想外の展開だったようだ。米メディア『ザ・ミラー』のジャロッド・カスティーロ記者が報じている。

優勝候補の一角と見られていた日本は、大谷を中心に、山本由伸投手、鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手、菊池雄星投手、岡本和真内野手、村上宗隆内野手など豪華な顔ぶれをそろえて大会に臨んでいた。

しかし、敗戦から間もなく井端監督は辞任を発表。その理由を問われると、短く「結果がすべてだ」と語ったという。

今回の敗退にはさまざまな要因があったと指摘されている。例えば、松井裕樹投手が負傷で離脱し、今井達也投手は新天地でのMLBデビューを優先して不参加。さらに佐々木朗希投手や千賀滉大投手も大会出場を見送っていた。

期待された戦力の不参加について井端監督は「今回の投手陣に問題があったとは思わない。3年前にもここに参加していた投手も何人かいた。多くの国がレベルアップしている。今回は負けてしまったが、次回は日本がさらに強くなることを願っている」と言及した。

【関連記事】

【了】