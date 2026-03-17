2大会連続世界一を狙ったが、準々決勝でベネズエラに敗戦。1次ラウンドを全勝で突破しながら、投打が噛み合わずベスト8で姿を消す厳しい結末となった。［1/6ページ］

連覇を狙い全勝突破も

日本代表

[caption id="attachment_255373" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンナイン（写真：Getty Images）[/caption]

今大会は、2大会連続の世界一を目指した野球日本代表侍ジャパン。まさかの準々決勝敗退という結果に終わった。

今大会の1次ラウンドでは、韓国代表、チャイニーズ・タイペイ代表、オーストラリア代表、チェコ代表とともにプールCに組み込まれた日本。

初戦のチャイニーズ・タイペイ戦で7回コールド勝ちと幸先の良いスタートを切ると、続く韓国戦は苦しむゲーム展開だったが、8-6で軍配を上げた。

さらに、オーストラリア戦では1点を争う好ゲームの末、4-3で辛勝。この時点で1次ラウンド1位通過を決めた。

スタメンを大幅に入れ替えたチェコ戦では、7回までスコアレスの展開だったが、8回に一挙9得点の猛攻を見せて勝利。全勝でアメリカ行きの切符を掴んだ。

迎えた準々決勝は、南米の野球大国・ベネズエラ代表との一戦。初回から点の取り合いとなった。

一時はリードを奪ったものの、中盤に逆転を許すと、4回以降は打線が沈黙。

最終的に5-8というスコアで敗れ、WBCでは過去最低成績となるベスト8敗退という厳しい結果となった。

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