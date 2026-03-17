葉山公園のほど近く。そこには、葉山の日常を優しく彩る焼き菓子屋さんがあります。開店してから瞬く間に、地域の方々に愛されるお店となった「Nana’s」をご紹介します。

家族のぬくもり感じる、優しい味をお裾分け

Nana’sは2026年2月1日に土日限定で開店した、テイクアウト専門の焼き菓子屋さんです。大通りから、海に向かう小道に入り少し歩くと、立て看板が見えてきます。爽やかなロゴと美味しそうなお菓子の写真が目印です。

ジュリーさんとアキラさん、親子で営むこちらのお店。お店の外にただようお菓子の香りと素朴な外観は、どこか懐かしさを感じさせます。

ジュリーさんは現在74歳。お菓子作りは18歳のころに始めました。そして、アキラさんの暮らしの中にはいつもジュリーさんの手作りお菓子がありました。

家族や友人の中で親しまれてきたジュリーさんのお菓子。「この素朴な味を、もっとたくさんの人に楽しんでほしい」地域の方々にお裾分けするような想いから、Nana’sはスタートしました。

海のお散歩タイムにちょうどいい。小さな焼き菓子たち

ショーケースには、小さな焼き菓子がお皿に並びます。

メニューは週替わりで6〜8種類。ドリンクはチャイ1種類。Instagramでその週のメニューを事前にチェックできるので、お店に向かいながら“今日はどれにしようかな”と胸が弾みます。ここではその一部をご紹介します。

アマレッティ 250円(税込)小麦粉を使わず、アーモンドプードルをメインに焼き上げたお菓子。表面サクッと、中はねっちり。

夏みかんのバターサンド 250円(税込)ほくっとした軽やかなクッキー生地に、夏みかんのマーマレードとさっぱりしたバタークリーム。

ルゲラ 250円(税込)クッキーのようなパイのような、サクサクほろほろ生地。くせになる食感で、もうひとつ食べたくなります。

どのお菓子も、気軽にパクッと食べられる大きさなのもポイントです。何を選ぶか迷っても、ひとつに絞らず2つ、3つ楽しめます。

今回私は、近くの海へ行き、波の音を聞きながらいただきました。

ウェルシュケーキ 200円(税込)はオーブンではなく鉄板で焼くお菓子。ほかほかとあたたかい、焼きたてのものをいただけます。カリカリの焼き目で中はしっとり。バターの香りがたっぷりで、たまりません。

チャイ 300円(税込)は想像よりもあっさりめの味で、ジンジャーがよく香ります。コーヒーや紅茶ではなくチャイというのは意外でしたが、飲んでみて納得しました。お菓子のお供にちょうどいい軽さのチャイなんです。

青い海と空。暖かい日差し。自然に囲まれた葉山で食べる、優しさを感じる手作りのお菓子。ゆったりと心が休まる、そんな時間こそが何よりの贅沢なのかもしれません。(葉山の海では、トンビが食べものを目がけてくることがあるので、空の様子にお気をつけて！)

心あたたまる美味しさに、集う人たち

気持ちのいい休日を過ごしに、多くの方がNana’sに足を運びます。

「海へ散歩がてら食べようと思って寄ったの」そうお話しされる方が何名もいらっしゃいました。

“Nana'sでお菓子を買って、海へ行く”そんな文化が生まれつつあります。

「3時のおやつに、おうちで食べたくて」「先週はこれにしたから、今日はこっちにしてみようかな」そんな声から、Nana’sのお菓子が日常の中で親しまれている様子が伝わってきます。

並んで待つあいだに、お客様同士で会話が弾むこともありました。

ここではただお菓子を買うだけではなく、人と人とのぬくもりを感じられます。

いつもの休日にNana'sのお菓子を

華美ではないけれど、陽だまりのようなあたたかさがあるNana’sのお菓子は、普通の日の素晴らしさに気付かせてくれます。それはお花を家に飾るように、お気に入りの器を選ぶように、小さな楽しみを日常に取り入れるのと同じこと。

海へ散歩に行くときや、おうちでリラックスするとき。Nana’sのお菓子と一緒に、豊かな時間を過ごしてみませんか。

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