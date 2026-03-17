葉山公園のほど近く。そこには、葉山の日常を優しく彩る焼き菓子屋さんがあります。開店してから瞬く間に、地域の方々に愛されるお店となった「Nana’s」をご紹介します。
家族のぬくもり感じる、優しい味をお裾分け
Nana’sは2026年2月1日に土日限定で開店した、テイクアウト専門の焼き菓子屋さんです。大通りから、海に向かう小道に入り少し歩くと、立て看板が見えてきます。爽やかなロゴと美味しそうなお菓子の写真が目印です。
ジュリーさんとアキラさん、親子で営むこちらのお店。お店の外にただようお菓子の香りと素朴な外観は、どこか懐かしさを感じさせます。
ジュリーさんは現在74歳。お菓子作りは18歳のころに始めました。そして、アキラさんの暮らしの中にはいつもジュリーさんの手作りお菓子がありました。
家族や友人の中で親しまれてきたジュリーさんのお菓子。「この素朴な味を、もっとたくさんの人に楽しんでほしい」地域の方々にお裾分けするような想いから、Nana’sはスタートしました。
海のお散歩タイムにちょうどいい。小さな焼き菓子たち
ショーケースには、小さな焼き菓子がお皿に並びます。
メニューは週替わりで6〜8種類。ドリンクはチャイ1種類。Instagramでその週のメニューを事前にチェックできるので、お店に向かいながら“今日はどれにしようかな”と胸が弾みます。ここではその一部をご紹介します。
アマレッティ 250円(税込)小麦粉を使わず、アーモンドプードルをメインに焼き上げたお菓子。表面サクッと、中はねっちり。
夏みかんのバターサンド 250円(税込)ほくっとした軽やかなクッキー生地に、夏みかんのマーマレードとさっぱりしたバタークリーム。
ルゲラ 250円(税込)クッキーのようなパイのような、サクサクほろほろ生地。くせになる食感で、もうひとつ食べたくなります。
どのお菓子も、気軽にパクッと食べられる大きさなのもポイントです。何を選ぶか迷っても、ひとつに絞らず2つ、3つ楽しめます。
今回私は、近くの海へ行き、波の音を聞きながらいただきました。
ウェルシュケーキ 200円(税込)はオーブンではなく鉄板で焼くお菓子。ほかほかとあたたかい、焼きたてのものをいただけます。カリカリの焼き目で中はしっとり。バターの香りがたっぷりで、たまりません。
チャイ 300円(税込)は想像よりもあっさりめの味で、ジンジャーがよく香ります。コーヒーや紅茶ではなくチャイというのは意外でしたが、飲んでみて納得しました。お菓子のお供にちょうどいい軽さのチャイなんです。
青い海と空。暖かい日差し。自然に囲まれた葉山で食べる、優しさを感じる手作りのお菓子。ゆったりと心が休まる、そんな時間こそが何よりの贅沢なのかもしれません。(葉山の海では、トンビが食べものを目がけてくることがあるので、空の様子にお気をつけて！)
心あたたまる美味しさに、集う人たち
気持ちのいい休日を過ごしに、多くの方がNana’sに足を運びます。
「海へ散歩がてら食べようと思って寄ったの」そうお話しされる方が何名もいらっしゃいました。
“Nana'sでお菓子を買って、海へ行く”そんな文化が生まれつつあります。
「3時のおやつに、おうちで食べたくて」「先週はこれにしたから、今日はこっちにしてみようかな」そんな声から、Nana’sのお菓子が日常の中で親しまれている様子が伝わってきます。
並んで待つあいだに、お客様同士で会話が弾むこともありました。
ここではただお菓子を買うだけではなく、人と人とのぬくもりを感じられます。
いつもの休日にNana'sのお菓子を
華美ではないけれど、陽だまりのようなあたたかさがあるNana’sのお菓子は、普通の日の素晴らしさに気付かせてくれます。それはお花を家に飾るように、お気に入りの器を選ぶように、小さな楽しみを日常に取り入れるのと同じこと。
海へ散歩に行くときや、おうちでリラックスするとき。Nana’sのお菓子と一緒に、豊かな時間を過ごしてみませんか。
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|最寄り駅
|JR横須賀線, 逗子駅
|住所
|〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1933
|駅徒歩
|逗子駅よりバス19分「葉山公園前」バス停下車徒歩3分
|営業日
|土曜日
|営業時間
|10:00〜15:30
|定休日
|月曜日
|予約
|不明（店舗にお問い合わせください）
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|500
|予算（上限）
|1000
|支払い方法
|現金
|席数
|テイクアウトのみ。屋外にベンチ有り。
|貸切
|貸切不可
|駐車場
|有り
|最大駐車台数
|1台
|利用シーン
|デート
|サービス
|ペット同伴
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://www.instagram.com/nanas_bakedgoods_hayama/
|開業年月日
|2026-02-01