スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のボデ/グリムト戦に向けて意気込みを示した。16日、クラブの公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。

スポルティングはリーグフェーズで7位に滑り込み、決勝トーナメントへのストレートインを勝ち取った。そして、ラウンド16では快進撃を続けるボデ／グリムトと対戦。第1戦は敵地で0－3の敗戦を喫し、大きなビハインドを背負い、本拠地での第2戦を迎えることになった。

ボルジェス監督は前日会見で、逆転でのベスト8進出を諦めておらず、「歴史を作り続けたい。私はそれができると強く信じている。第1戦の試合終了直後にもそう話した」とコメント。指揮官は選手たちに信頼を寄せている。

「困難は大きいが、このチームが示してきた粘り強さを信じている。たった1試合ですべてが決まるわけではない。これまでとは違うイメージを持ち、スポルティングの歴史に新たな1ページを刻み、前例のない、並外れた能力があると示したい」

90分間で決着をつけるには4点差以上の勝利、延長戦に持ち込むにしても最低3点差での勝利が絶対条件となる。スポルティングにとっては難しい試練が与えられている。

「ほぼ完璧な試合をしなければならないことはわかっている。でも、それを目指したい。選手の野心を感じているし、指揮官に就任した日からそれを示してきた。明日も間違いなくそうしてくれるだろう」

「私たちは、これまで以上に勇敢に、大胆にならなければならない。ゴールを決められると信じているが、失点は絶対に許されない。困難と危険が待ち受けていることは理解している」