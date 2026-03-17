侍ジャパン 最新情報

優勝候補だと見られていた侍ジャパンのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝敗退の余波が広がっている。ベネズエラ戦で決勝弾を浴びた北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手に対し、SNS上で批判が集中しているようだ。韓国メディア『ザ・チョスン・デイリー』が報じている。

日本はマイアミで行われた準々決勝でベネズエラに5-8の逆転負けを喫し、WBCで初めて準決勝進出を逃した。敗戦後、井端弘和監督は「結果がすべて」と語り、辞任の意向を示している。

この試合で批判の矢面に立ったのが伊藤だ。伊藤は日本が5-4とリードしていた6回に登板したが、エセキエル・トーバー内野手とグレイバー・トーレス内野手に連続安打を許した後、ウィルヤー・アブレイユ外野手に逆転の3ラン本塁打を浴びた。日本はその後得点できず、伊藤に敗戦が記録された。

試合後、伊藤には批判的なコメントが多く寄せられており、近年はSNSでの誹謗中傷が野球界でも深刻な問題となっているという。日本プロ野球選手会は大会期間中、監督やコーチ、選手に対する誹謗中傷を監視していると発表しているほどだ。

励ましの声も多い一方で、度を過ぎたコメントも多いことについて同メディアは「侍ジャパンは、WBC準々決勝敗退の余波に苦しんでいる」と報じている。

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