嵐、稲葉浩志、HANA、Snow Man、藤井風、ゆず…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（3月14日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。3月14日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（3月14日（土）付）を発表しました。初登場！ 昨年末に活動再開を発表したレミオロメン。3月4日にリリースしたベストアルバム『SINGLES BEST+』に収録された15年ぶりとなる新曲です。初登場！ 今週は、ゲストパートに櫻坂46山下瞳月さんが登場。3月11日にリリースされた同曲のお話などを伺いました。初登場！ 3月11日にリリースしたアルバム『心音』に収録された楽曲で、NHK東日本大震災15年 震災伝承ソングとなっています。初登場！ こちらは、3月6日にデジタル・リリースされたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）史上初のサウンドトラック『2026 World Baseball Classic』に収録されている楽曲です。先週2位から4ランクダウン↓ これで4週連続のランクイン。M!LKは、2026年9月から2027年1月にかけて、M!LK史上最大規模の約16万人を動員するアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2026-2027「シャカリキレボリューション」』を開催することが発表されています。先週1位から4ランクダウン↓ 映画「スペシャルズ」主題歌が2週連続ランクイン。3月11日に発表された「第40回日本ゴールドディスク大賞」では、Snow Manが「アーティスト・オブ・ザ・イヤー（邦楽）」など計7冠を受賞しました。先週と変わらず第4位。ファーストアルバム『HANA』に収録された楽曲が、2種連続でランクイン。同曲のミュージックビデオは、プロデューサーであるちゃんみなが初監督を務めました。初登場！ 約3年ぶりとなるフルアルバム『二人称』に収録されている楽曲で、宮沢賢治の詩に影響を受けて書かれました。初登場！ Netflixが2026年のスポーツ界を盛り上げるために企画した「Netflixスポーツ応援プロジェクト」のNetflix大会応援ソングとして稲葉浩志がカバーした楽曲です。そして、今週の第1位は……？初登場！ 3月4日にデジタルリリースされた約5年4ヵ月ぶりの新曲で、配信開始日初日の再生数としてオリコン史上最高の約320万回を記録。さらに、グループ初の週間再生数1,000万回超えも達成しています。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ