「自分たちが一番のチームだ」WBCドミニカ代表、ソトはチームの幕切れに不…

WBCドミニカ代表 最新情報

WBCドミニカ共和国代表は日本時間16日、“事実上の決勝戦”との呼び声も高かったアメリカ代表との準決勝に1-2で敗れた。この試合では終盤に不可解な判定が相次いだこともあり、フアン・ソト外野手は結果に納得いっていないようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同戦では8回裏無死の場面でソト、9回裏2死三塁ではヘラルド・ペルドモ内野手がそれぞれ、中継画面に表示されていたゾーンからは低めに外れていたスライダーを見送るも、球審にストライクと判定され見逃し三振に。ファンやメディアの間では、誤った判定だったのではないかという見方も少なからずされている。

同メディアは「ドミニカのWBCは日曜の夜、痛恨の形で幕を閉じた。同国側にとっては非常に苦い結果となった。大会でチームとしての本塁打数の記録を樹立しながらも、勝ち越し点を挙げる好機を何度も逃し、そして最後は、明らかに疑問の残る三振の判定によって試合終了、敗退が決まったからだ。試合後、ロッカールームで感情が高ぶっていたのも無理はない」と言及。

続けて、「それでも、敗れた側の選手が『実際には自分たちのほうが優れたチームだった』と語るのを聞くと、やはり少し驚かされる。ソトはESPNのジェフ・パッサン記者に対し、『世界に、自分たちが野球で一番のチームだということを示したと思う。言いたいことはそれだけだ』と語っている」と記している。

【関連記事】

【了】