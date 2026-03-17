プロ野球ではフリーエージェント（FA）制度を通じ、多くの選手が新天地へと活躍の場を移してきた。球団によってはFA補強を積極的に行い、チームの戦力強化につなげてきた歴史もある。そこで今回は、これまでにFAで加入した選手数が多い球団をランキング形式で紹介する。［1/6ページ］

6位：中日（7人）

主なFA選手：谷繁元信、大野奨太、和田一浩、小笠原道大など

6位は中日ドラゴンズ。7人の選手が加入した経緯がある。

2000年オフ、ヤクルトスワローズから加入した川崎憲次郎。ヤクルト時代にはエースとして君臨したが、移籍直後に右肩を痛め、移籍後3年間は一軍登板なしに終わった。

2004年には開幕投手を任されたが、結果を残すことはできなかった。

谷繁元信もFAで加入した1人だ。横浜ベイスターズから加入し、2004年は打率.260、18本塁打の好成績。打撃だけでなく、リードや配球面でも一線級の活躍を見せた。

打線の核としてチームを牽引したのが、2007年オフに西武ライオンズから加入した和田一浩だ。

2010年、打率.339、37本塁打、93打点と驚異的な数字を残し、MVPを獲得。2015年に通算2000本安打を達成した。

読売ジャイアンツから加入した小笠原道大は、現役最後のチームに中日を選択。2014年は代打を中心に出場し、81試合の出場で打率.301を記録。2015年限りでユニフォームを脱いだが、チームに多大な好影響を与えた。

【関連記事】

【了】