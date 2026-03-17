













阪神タイガースの髙寺望夢内野手が17日、ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズとのオープン戦に「9番・右翼」で先発出場。3回の打席でオープン戦1号となる本塁打を放った。











1点を先制された阪神は3回表、無死一塁で9番の髙寺に打席が回る。ロッテ先発の西野勇士が投じた4球目、高めの141キロストレートを髙寺が積極果敢に振り抜いた。



打球は痛烈なライナーとなり、あっと言う間に右中間スタンドに到達。髙寺がシャープなスイングで2ラン本塁打を放ち、阪神が2－1と逆転に成功した。



しかし阪神は6回に同点に追いつかれると、8回に2点を奪われて2－4とロッテに逆転負けを喫した。



髙寺は昨季、シーズンの大半を一軍で過ごして自己最多の67試合に出場。内外野を守れるユーティリティー性に加え、犠打や盗塁も可能な選手として価値を高めている。



今日の試合のような鋭いスイングをアピールし、打撃面でも買われる存在となりたい。

























【動画】シャープなスイング！髙寺望夢のOP1号がこれだ



DAZNベースボールの公式Xより













あるぞ、開幕スタメン



シャープに振り抜いた

髙寺望夢 オープン戦第1号



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