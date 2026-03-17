歴史的建築「ザ・ホワイトリー」にシックスセンシズ ロンドンが開業｜充実したスパ施設も

ロンドン、ベイズウォーターのクイーンズウェイに位置し、かつてはホワイトリーズ百貨店として親しまれていたアイコニックな場所に、このたび英国初進出となるシックスセンシズ ロンドンが開業する運びとなった。

【画像】歴史的建築「ザ・ホワイトリー」にて開業した、英国初進出となるシックスセンシズ ロンドン（写真21点）

ハイド・パークの静けさとノッティングヒルの彩りからほど近い立地に109室の客室とスイートと14戸のレジデンスを備え、そのほとんどがプライベートテラスを有している。グレードII指定の外観やアールデコの遺産をしっかりと守りつつ、かつて百貨店の象徴であった大階段を3フロアを貫く形で復元・再構築しており、訪れる人が歴史を感じることが出来るバランスの取れたデザインを採用している。

また、ロンドンという場所に位置しながらも、リラックスできる静かなひと時がすぐ隣り合わせにスタンバイしているのがこのホテルの特徴の一つ。約2,300平米に広がるシックスセンシズ スパ ロンドンでは、本格的なトレーニングから深いリラクゼーションまでに対応しており、ゲストの心身を徹底的にケアしてくれる。

屋内プールやフィットネスセンター、ヨガスタジオはもちろん、13のウェルネス空間と6つのトリートメントルームがラインナップ。多様なトリートメントを用いて、ゲスト一人一人に合わせたプログラムが提供される。

その他にも、グループ世界初の試みとして、シックスセンシズ プレイスがロビー上階に誕生した。これは、都市におけるソーシャル&ウェルネスメンバーズクラブであり、生活歴とも呼ばれる「アルマナック暦」に基づき、年間のプログラムが企画されていくという。

シックスセンシズが掲げる「自分自身と、他者と、そして周囲の世界と再びつながる」というブランドのビジョンが体現された、都市型サンクチュアリといえるシックスセンシズ ロンドンは、都市部の滞在地としてこれまでにない心地よさをもたらしてくれるだろう。