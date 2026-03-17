WBCドミニカ代表 最新情報

佳境に入っている今回のWBCには侍ジャパン・大谷翔平選手をはじめ、名だたるメジャーリーガーが参加した。活躍を見せた選手、期待に応えられなかった選手と個々人の状況は様々だが、ドミニカ共和国代表のオニール・クルーズ外野手はグッと評価が上がったようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

クルーズはピッツバーグ・パイレーツでプレーする27歳で、昨季までに379試合、打率.233、60本塁打、198打点といった通算成績を記録。今回のWBCでは4試合、打率.600、2本塁打、4打点と好成績をマークしている。

同メディアは「開幕まであと1週間余りというこの時期に、実績あるオールスター選手を巻き込んだ大型トレードが成立するとは言い切れない。とはいえ、WBCを見ながら、一部の選手について『次はどこへ移籍するのか』と考えずにはいられないのも事実だ」としつつ、去就が注目される選手として4名をピックアップ。

その内の一人に含めたクルーズについては、「昨年、彼は20本塁打を放ち、ナリーグ最多となる38盗塁を記録したものの、打席ではしばしば相手投手に圧倒されているように見えた。しかし、WBCではそうではなく好成績で終えた。おそらく最も重要なのは、8打席で一度も三振しなかったことだ。我々は開幕日までに彼がトレードされるとは考えていないが、もしパイレーツの出だしが鈍ければ、5月中旬頃には彼の名前がトレードの噂に上がり始めても不思議ではない」と記している。

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