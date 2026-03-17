WBCアメリカ代表 最新情報

WBCベネズエラ代表は日本時間17日、イタリア代表との準決勝を4-2で制し、チーム初の決勝進出を決めた。そのベネズエラ代表で守護神を務めるダニエル・パレンシア（カブス）が、試合終了後に日本メディアを通じてチームメイトである鈴木誠也へメッセージを送った。

9回にマウンドに上がり、イタリア打線を相手に2三振を奪って3者凡退に抑え、決勝進出へ大きく貢献したパレンシア。準々決勝の日本戦に続いて2試合連続セーブをマークした。

試合後は中継したネットフリックスのインタビューに応じ「初回からいつでもいけるように準備していた。アウトを取ることに集中していた」と振り返った。

アメリカ代表と激突する日本時間17日の決勝に向けても「チャンピオンになるだけ。日本、イタリア同様にアメリカも素晴らしいチーム。優勝に向けて頑張るだけ。」とし、

明日は投げるのかとの問いには、「自分が投げたらチームが勝っているということ。全力で投げていきたい」と意気込んだ。

準々決勝の日本戦で右膝を痛めて負傷交代したチームメイトの鈴木誠也に対しても、「Tell Seiya,I love you」（誠也に愛してるよと伝えて）とメッセージを送った。

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