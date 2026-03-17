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シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦で膝を負傷した。現在は検査の結果を待っている状況だが、鈴木の状態には心配の声が集まっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマイケル・ブローナー記者が言及した。

カブスはここまでスプリングトレーニングで大きな負傷者を出していなかったが、WBCで状況が変わる可能性が出てきた。鈴木はベネズエラとの準々決勝の1回に盗塁を試みた際、ヘッドスライディングで2塁に突っ込み膝を強打。その後、試合から退いた。

日本はこの試合に敗れたため大会は終了し、鈴木はカブスのキャンプへ戻って状態の精密検査を受けることになった。クラブハウスでは右膝にサポーターを着けて足を引きずる様子が確認され、MRI検査を受ける予定だという。

カブスのクレイグ・カウンセル監督は、現時点では大きな負傷ではない可能性を示唆したが、詳細については多くを語らなかった。鈴木は昨季、本塁打32、打点103を記録するなど打線の中心的存在であり、ここでの離脱は痛手となる。

心配される鈴木について、ブローナー氏は「彼の怪我が単なる打撲程度であれば、サポーターやMRI検査が必要だとは考えにくい。もし深刻な故障があると判明すれば、今季の地区優勝争いに大打撃となるだろう」と言及した。

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