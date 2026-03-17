WBCアメリカ代表 最新情報

WBCアメリカ代表は日本時間16日、“事実上の決勝戦”との呼び声も高かったドミニカ共和国代表との準決勝を2-1で制した。そのチームでキャプテンを務めるアーロン・ジャッジ外野手は、ファンの後押しの大きさに感動しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ドミニカ戦後、ジャッジはWBCの観客について語り、ワールドシリーズ（WS）で自分が経験してきた観客よりもはるかに素晴らしいと述べた」としつつ、「自分が出場したWSよりもここにいる観客や、メキシコ戦の観客の方がもっと大きくて素晴らしい。代表選手たちを応援するファンの情熱は本当に特別で、他では味わえないものだ。毎試合、少し立ち止まって周りを見渡し、観客やその瞬間をかみしめるようにしている。あの場所に立って、自分たちのプレーができるのは本当に恵まれていることだと思うよ」というジャッジのコメントを紹介。

同メディアは「開幕まであと1週間余りというこの時期に、実績あるオールスター選手を巻き込んだ大型トレードが成立するとは言い切れない。とはいえ、WBCを見ながら、一部の選手について『次はどこへ移籍するのか』と考えずにはいられないのも事実だ」としつつ、去就が注目される選手として4名をピックアップ。

2017年大会以来の優勝へ王手をかけたアメリカは、大声援を送るファンとともに栄冠を掴むことはできるだろうか。

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