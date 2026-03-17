JリーグとDAZNは17日、明治安田J3リーグの2026－27シーズンから2032－33シーズンの配信契約について新たに合意したことを発表した。

2023年3月に締結された放映権契約に加え、今回の契約締結により2032－33シーズンまでの明治安田J1、J2、J3リーグの全試合がDAZNで放映されることとなる。

DAZNは契約締結に際して「『明治安田J3リーグ』には、地域に深く根ざし、熱狂的なファン・サポーターに支えられている魅力的なクラブが存在しています。DAZN は、全カテゴリーの試合を包括的に配信することで、全国各地のクラブの魅力をより広く発信し、Jリーグが掲げる『地域密着』の理念を強力にサポートしてまいります」と発表。また、笹本裕CEO（最高経営責任者）は次のようにコメントしている。

「Jリーグがシーズン移行という新たな挑戦を始める 2026－27シーズン以降も、引き続き『明治安田Jリーグ』の全試合を、DAZNのプラットフォームでお届けできることを大変嬉しく思います。J1、J2、そしてJ3すべての試合、さらに世界最高峰の『FIFAワールドカップ』までを網羅することで、私たちは日本のサッカーファンに『最高のサッカー体験』を提供いたします。今後もJリーグとの強固なパートナーシップを通じて、全国のクラブとファンの皆様を繋ぎ、日本サッカーの熱狂をさらに高めていく所存です」