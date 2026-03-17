千葉ロッテマリーンズは17日、開幕戦となる3月27日より、幕張新都心エリアにシーズンビジュアルの選手肖像を掲出することを発表した。

本取り組みは、幕張新都心まちづくり協議会および株式会社QVCジャパンの協力のもと、幕張新都心エリアのさらなるにぎわい創出と2026シーズンの機運醸成を目的に実施するもの。

株式会社QVCジャパンが所有するスカイウォーク下の柱9本に、種市篤暉投手をはじめとする14選手のデザインを掲出する。

掲出期間は2026年11月30日までを予定。シーズン選手ビジュアル装飾の掲出詳細は以下の通りとなっている。

＜シーズン選手ビジュアル装飾の掲出詳細＞

掲出場所：株式会社QVCジャパン社屋前スカイウォーク下(所在地：千葉県千葉市美浜区ひび野2-1-1)

掲出期間：2026年3月27日～2026年11月30日（予定）

掲出選手：小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、田中晴也投手、益田直也投手、佐藤都志也捕手、寺地隆成捕手、藤岡裕大内野手、ネフタリ・ソト内野手、髙部瑛斗外野手、藤原恭大外野手、西川史礁外野手、グレゴリー・ポランコ外野手、山本大斗外野手、全14選手

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