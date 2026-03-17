















千葉ロッテマリーンズの角中勝也外野手が13日、自身のInstagramを更新。ウェイトトレーニング中の一コマを写真付きで共有した。







投稿には「久しぶりの投稿。鏡ごしのPower！！」と記され、ウェイトトレーニング場でスマートフォンを片手に、筋肉を披露する角中ら3選手の写真が添えられた。











その中には、パワーポーズでお馴染みのグレゴリー・ポランコ外野手の姿もある。2023年のパ・リーグ本塁打王だが、昨季は来日4年目で自己最小の31試合出場に留まり、打率.201、5本塁打に終わった。



雪辱に燃える今季は、オープン戦9試合で打率.348と絶好調。3月15日に行われた埼玉西武ライオンズ戦では待望の本塁打も放った。ポランコが誰よりも“パワー”を披露することが、チームの上位進出の絶対条件となるだろう。



投稿に映っている和田康士朗外野手、そして撮影者の角中自身も近年は出場機会の減少が続いてしまっている。大ベテランと中堅、リードオフマンと中軸打者と役割は異なれど、まだまだ一級品の技術を一軍で数多く見せてほしい。



開幕を間近に控え、充実の表情でトレーニングに励む姿の写真からは、今季への可能性を感じさせてくれる。サブロー新監督で生まれかわる新生ロッテにとって、いずれも大事な戦力となるに違いない。













【投稿】パワー！ 角中・和田・ポランコの3ショットがこちら

角中勝也(@kaku613)のInstagramより















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