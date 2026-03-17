侍ジャパン 最新情報

ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第12回ライブ配信が3月16日に行われ、ここまでワールドベースボールクラシック（WBC）を全試合観ている大リーグ評論家の福島良一氏がゲストで出演した。

MCを務めるDJケチャップ氏が「ボールやピッチクロックに日本もそろそろ対応していった方がいいのかなと思えた」と言うと、福島氏も「もちろんです。それがまず第一に必要です。国際大会のルールに合わせたものを普段からやっていかないと、実際に対応しづらいです」と賛同した。

今大会ではNPBでは導入されていないピッチクロック（投球間等の時間制限）、ピッチコム（投手と捕手間でのサイン伝達に使用される電子機器）などが導入された。

侍ジャパンは強化試合やキャンプ等で実際に試していたものの、普段から導入されているMLBとの経験の差が、数字には表れないところでパフォーマンスに影響していた可能性を両者は示唆する。

「アメリカ（合衆国）対ドミニカ（共和国）を見ても、タイムを取ったり打席を外したり、もう向こうは通常の間でやっている」とDJケチャップ氏。福島氏も「3年間やってるから慣れているんですよ」と続けた。

侍ジャパンとベネズエラの間にはどんな差があったのか。配信ではMLBをよく知る2人の視点から、今大会について深く語っている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】なぜ侍ジャパンは敗れたのか？MLB評論家が解説するMLBとの差

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

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