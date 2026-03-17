大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、ブレイク・スネル投手が肩の違和感によりスロー調整を強いられている。現段階ではまだ具体的な復帰時期は決まっていないが、本人は4月中の復帰を目指しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ロサンゼルスタイムズのジャック・ヴィータ記者によると、木曜日にブルペン入りを果たしたスネルは、来月の実戦復帰を目指しているという」としつつ、「4月に登板したい。それが僕の目標だ。だから積極的にアピールしてきたんだけど、球団側は慎重なんだ。今はちょっと意見が分かれている段階だと思うけど、今日僕がブルペンで投げたのを見て、球団側も自信をもって、このまま進めてくれるといいなと思っている」というスネルのコメントを紹介。

一方、デーブ・ロバーツ監督は「正直なところ、彼がいつ復帰するかについて考えるには、まだかなり先の話になると思う」と、復帰時期は未定だと述べているという。

昨季は故障の影響で11登板にとどまっているだけに、本人としては復帰を急ぎたい気持ちもあるようだが、果たして正式に復帰するのはいつになるのだろうか。

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