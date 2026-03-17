今冬にスペインへ新天地を求めたFW宮代大聖が結果を残している。

セグンダ・ディビシオン（スペイン2部リーグ）第30節が現地時間16日に行われ、宮代が所属するラス・パルマスはアルバセテとのアウェイゲームに臨んだ。2トップの一角としてスタメンに名を連ねた宮代は開始早々の6分、左のショートコーナーからマヌ・フステルが上げた柔らかいクロスに反応。ファーサイドに走り込むと左足のダイレクトボレーをニアサイドに突き刺し、チームに先制点をもたらした。

宮代にとっては今シーズン3ゴール目。加入後初得点を含むドブレーテ（2ゴール）をマークした前節のセウタ戦に続き2戦連発となった。

しかし、チームは90＋5分にPKから同点に追い付かれると、90＋11分に勝ち越しゴールを献上。後半アディショナルタイムに喫した2失点により、痛恨の逆転負けとなった。この結果、3連勝を逃したラス・パルマスはラ・リーガ昇格プレーオフ圏内をキープしているものの、前節終了時から1つ順位を落として6位となっている。宮代は3試合連続のフル出場となった。

スペイン紙『アス』によると、ラス・パルマスを率いるルイス・ガルシア監督は敗戦後に「前に進み続けなければならない。それがフットボールだ。もちろん、チームが勝利のために努力しているにも関わらず、結果が出ないことには苛立ちを感じる。今日は後半と最終盤に良いプレーができなかったため、勝利を手にすることができなかった。残り12試合、改善し続けなければならない。最後の3、4試合で結果が決まるだろうし、まだまだ先は長い」とコメントしていたという。

次節、ラス・パルマスは現地時間22日に8位スポルティング・ヒホンと対戦する。