All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった和歌山県在住68歳男性のケースをご紹介します。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：とるじい

年齢・性別：68歳・男性

居住地：和歌山県

家族構成：本人、妻、子ども2人

住居形態：持ち家（戸建て）

リタイア前の職業：会社役員

リタイア前の年収：840万円

現在の預貯金：1000万円

リスク資産：1000万円

◆毎月の貯金額は月1万～2万円程度。想定より貯金できていない

年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが意識しないと難しい」と回答した、とるじいさん。

現在のひと月当たりの収入は、「年金が月20万円、配当やその他の雑収入が月13万円程度」で合計約33万円。

対して月の生活費は、月によって変動があるものの、およそ「月25万円程度」とあります。

計算上は月8万円ほどの余裕があるものの、実際の貯金額は「月1万～2万円程度」にとどまっているそうで、年金生活における貯蓄状況としては「想定より貯金できていない」とあります。

◆光熱費と保険料が家計を圧迫

年金生活において特にきついと感じる支出は、「冬場の電気代月7万～8万円」。

さらに、物価高（インフレ）の影響で「食費が増加している」という実感もあると言います。

加えて「国民健康保険料や介護保険料が、思ったより引かれていると感じます。ただ、今は健康なので負担が大きいような気がしますが、もしもの時を考えれば……と、自分自身を納得させて」いるとのこと。

「今のところは何とか生活できていますが、もしも生活費が足りなくなった場合は、貯金を取り崩さなければならない」と、将来への不安ものぞかせます。

◆民間の年金保険からの受け取りもあるため、何とか生活できている

普段の暮らしについて伺うと、思ったよりも「外食や交際、趣味にはお金をかけずに過ごせている」と投稿者。

節約のために「必要なものを集約して、妻がバーゲンの日にまとめて買い物をしています。外出もできるだけ控えて、外食も月1回程度」と工夫を重ねている様子がうかがえます。

とはいえ、「公的年金以外に、これまで続けてきた民間の年金保険からの受け取りもあるため、何とか生活できているのが現状」とも語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部