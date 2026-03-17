RBライプツィヒは16日、ボルシアMGのU－21ドイツ代表MFロッコ・ライツを完全移籍で獲得したことを発表した。正式加入は2026－27シーズンからとなり、2031年6月30日までの長期契約となっている。

現在、23歳のライツはボルシアMGの下部組織出身でセントラルMFを主戦場に、中盤から前の複数ポジションをカバーする多才なMF。2020年10月に行われたブンデスリーガのマインツ戦で18歳と148日でのファーストチームデビューを飾ると、シント・トロイデンへの2度の武者修行を経験した後、2023－24シーズンから主力に定着した。ここまで公式戦96試合8ゴール7アシストの数字を残している。

今シーズンのブンデスリーガでは24試合に出場。最高速度は時速35.63キロでリーグ屈指のスピードとともに、スプリントと高強度ランニングの記録でも、リーグトップ10に入るライプツィヒ好みのプレースタイルだ。

また、以前に元ドイツ代表MFミヒャエル・バラックとも比較されていた万能型MFは、デビューこそ果たしていないものの、2024年6月に行われたウクライナ代表戦でドイツA代表のメンバーにも入っていた。

【写真】ライプツィヒが逸材MF加入を発表



