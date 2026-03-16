侍ジャパン 最新情報

今年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補だと見られていた侍ジャパンは、準々決勝でベネズエラに予想外の敗戦を喫した。大谷翔平選手ら豪華なメンバーを揃えて臨んだ試合だったが、侍ジャパンのプレーに厳しい声があがっている。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のスリジャニー・チャクラボーティ記者が言及した。

日本は1次ラウンドを4勝0敗で突破し、準々決勝へ進出。しかしベネズエラとの試合で5-8で敗れ、連覇の夢はここで途絶えた。ベネズエラはこの勝利で2009年以来となる準決勝進出を果たした。

この敗戦について、2017年WBCでアメリカ代表として優勝したジョナサン・ルクロイ氏は「日本を叩こうとしているわけではないが、彼らのプレーは洗練されていない。送球ミス、ゴロの判断ミス、捕手のミスもあった。彼ららしくない。時差ボケか何かだろうが、いつもの鋭さがない」と語っている。

注目を集めていた大谷は今大会では投手として登板せず、打者として出場。大会後はロサンゼルス・ドジャースへ戻り、MLBシーズンに向けた準備に入る見込みだ。

侍ジャパンの衝撃的な敗戦についてチャクラボーティ氏は「時差ボケがベネズエラの勝利に影響したかどうかは定かではないが、結果は変わらない。前回優勝チームが、下馬評の低かった相手に負けたのだ」と言及した。

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