支配下へ猛アピール！巨人・平山功太が三塁打＆本塁打の猛打賞　打撃で存…















読売ジャイアンツの平山功太選手は15日、本拠地・東京ドームで行われた北海道日本ハムファイターズとのオープン戦に「1番・中堅」で先発出場。適時三塁打と本塁打を含む猛打賞の活躍で、支配下登録へ向けて大きなアピールを見せた。













3回、無死一塁で迎えた第2打席。日本ハム先発の有原航平投手が投じた初球のツーシームを捉えると、打球は左中間を深々と破る適時三塁打となり、先制点をもたらした。



続く4回の第3打席では、有原投手の2球目のスライダーを弾き返し、打球は左中間スタンドへ。豪快な本塁打でスタンドを沸かせた。



6回の第4打席では、日本ハム2番手の玉井大翔投手の3球目のシュートを捉え、左前打を放ってこの日3安打目をマークした。



支配下登録を目指す若手外野手は、持ち味の打撃で存在感を発揮。オープン戦で結果を残し、首脳陣へ力強いアピールとなる一戦となった。

























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支配下へ猛アピール



合流後すぐにこの結果

平山功太がタイムリー3ベース



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