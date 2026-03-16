大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手を4年2億4000万ドルで獲得した。オープン戦ではまだ期待通りの打棒は見られていない状況だが、デーブ・ロバーツ監督は現段階では特に気にしていないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

タッカーは日本時間15日時点でオープン戦6試合に出場し、打率.273、1本塁打、1打点、3安打といった数字をマーク。打率はまずまずな一方、本塁打と打点は少々物足りない成績となっている。

ただ、同メディアによるとロバーツ監督は「彼が打線に加われば、出塁率も上がるし、長打力もある。彼は打率も高いし、パワーも出せる。うちのチームにはこれだけの才能が集まっているのだから、数字がすべてを物語ってくれるはずだ。どのレベルになるかは見てみないと分からない。ただ、彼は本当に素晴らしい選手だと思う。僕としては、彼にはそのままの自分でいてほしい。そうすれば、どこまで行けるか分かるだろう」と楽観的なコメントを口にしている。

ロバーツ監督の見立ては正しかったのか、タッカーは同16日の試合では2打数1安打、1本塁打、2打点と結果を残している。開幕が近付くにつれ、どんどんエンジンがかかることが期待されるところだ。

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