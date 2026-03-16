「エース級の姿を彷彿」千賀滉大、不安払拭の圧巻投球！　先発ローテ復帰…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は昨季、終盤にかけて調子が落ち、マイナー降格の屈辱を味わった。ここで「同選手は今季、先発ローテーションに復帰できるのか？」という疑問が湧いてくるが、米公式サイト『MLB.com』は「間違いなくできる」と結論づけている。

千賀は2025年前半にリーグトップの防御率1.47を記録するも、6月12日に怪我で離脱すると、それ以降はパフォーマンスが急激に悪化した。

最終的にマイナー降格を言い渡され、オフシーズンにはトレードの噂も浮上したが、千賀は残留を希望。メッツも放出はしなかった。

奮起の一年となる今年は、すでにオープン戦で好成績を残している。

特に直近のマイアミ・マーリンズ戦では、3回投げて無安打無失点5奪三振という圧巻の投球を披露していた。

それを踏まえ、同メディアは「千賀に対する不安は少し残っていたが、マーリンズ戦で見せた3イニングの圧巻の投球が、それを完全に吹き飛ばした。

これまで彼に対して不満を口にすることもあったカルロス・メンドーサ監督でさえ、この春はずっと称賛の言葉を送っている。

無理もない。彼は再び球速99マイル（約159.3キロ）を計測し、2023年に見せたエース級の先発投手そのものの姿を取り戻しているからだ。

メッツは開幕時に6人ローテーションを採用する可能性が高く、千賀にとってはレギュラーシーズンでもこの好調を維持するチャンスとなりそうだ」と伝えている。

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