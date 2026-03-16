ベネズエラは「山本由伸対策を講じた」侍ジャパンはなぜ負けたのか「低め…

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ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第12回ライブ配信が3月16日に行われ、ここまでワールドベースボールクラシック（WBC）を全試合観ている大リーグ評論家の福島良一氏がゲストで出演した。

話題は準々決勝に。先頭打者本塁打を許し、3回2失点と本来の投球とは程遠かった山本由伸に話が及ぶ。

福島良一「私が感心するのはベネズエラも右の山本投手に対して、左バッター2人だけなんですよ。あれ流石ですね。普段から山本対策を講じた結果ですよ」

DJケチャップ「たしかに、本当に低めの変化球を見極めてましたよね。日本の野球のスプリットをめちゃくちゃ意識してましたよね。あそこを振って来なくなると、ピッチャー心理としてちょっと高めのゾーンに近いところを振らせようとか、あわよくば見送ってもストライクに入れたくなるところを狙ってきた」

福島良一「そうなんですよ。でもやっぱり日本は勝てる試合でした。3回終わって5-2のスコア。日本の投手力だったら逃げ切れる点差ですよ」

DJケチャップ「やっぱり前回のダルビッシュ（有）投手もそうですし、今回の山本投手も、メジャーのピッチャーは3月に仕上げて持ってくるのは難しいと言われていたのが本当にその通りだという気がしましたよ」

福島良一「でも、バッターに比べるとピッチャーの仕上がりは早いですよ。だからドミニカ対アメリカもあれだけ超強力打線を持ちながら2-1になったっていうのは、投手力が今の時期では状態がいいから」

ピッチクロック等のルールも含めた日米の野球の違いなど、MLBをよく知る2人の観点からWBCと侍ジャパンを深く掘り下げていく。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】なぜ侍ジャパンは敗れたのか？MLB評論家が解説するMLBとの差

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

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