「3番手の可能性高い」今永昇太、初登板はナショナルズ戦か？　カブスの開…

今永昇太 最新情報

すでに2026シーズンの開幕投手はマシュー・ボイド投手に決定しているが、それ以降のシカゴ・カブスの先発ローテーションは不透明な状況となっている。そんな中、米メディア『CBSスポーツ』は、32歳の今永昇太投手が3番手になると予想した。

今永は昨季、25試合に登板し144.2回投げて9勝8敗、防御率3.73、117奪三振をマーク。

ハムストリング負傷後にパフォーマンスが落ち、ポストシーズンにかけて被本塁打数が増加したことは懸念材料だ。

その傾向は現在も残っており、オープン戦3試合で4被本塁打を記録している。

そのため、同メディアによると「ボイドがカブスの開幕投手に指名されたため、今永はケイド・ホートンに次ぐチームの3番手投手になる可能性がある」という。

この順番には、ある狙いが隠されているようだ。

同メディアは「ホートンを2番手、今永を3番手に起用すれば、左・右・左のローテーションを組むことができる」と伝えている。

なお、今永が実際に3番手に組み込まれた場合、レギュラーシーズン初登板は3月29日（日本時間30日）に行われるワシントン・ナショナルズ戦になる見込みだ。

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