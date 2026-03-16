前回大会で世界一に貢献した豪腕は、先発だけでなく短い回でも威力を発揮できる希少な存在だった。ポストシーズンで見せた救援適性まで考えると、不参加はやはり大きな痛手だった。［1/6ページ］

前回大会主力の不在

佐々木朗希

[caption id="attachment_255096" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの佐々木朗希（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／92kg

・生年月日：2001年11月3日（24歳）

・経歴：大船渡高

・ドラフト：2019年ドラフト1位（ロッテ）

・2025年成績：10試合登板（36回1/3）、1勝1敗、28奪三振、防御率4.46

前回大会では先発の一角を担い、世界一に貢献した佐々木朗希。今大会はレギュラーシーズンに専念するため、メンバーに名を連ねることはなかった。

大船渡高から2019年ドラフト1位で千葉ロッテマリーンズに入団。プロ2年目の2021年に一軍デビューを飾ると、翌2022年に大きく飛躍。4月10日のオリックス戦では13者連続奪三振を記録し、完全試合の快挙を成し遂げた。

同年は20試合（129回1/3）を投げ、9勝4敗、173奪三振、防御率2.02の好成績を残した。

さらに2024年は、18試合登板で10勝5敗、防御率2.35を記録、同年オフにポスティングシステムを行使し、ロサンゼルス・ドジャースに移籍した。

メジャー初年度となった2025年は、右肩の故障で離脱した影響もあり、レギュラーシーズンは10試合の登板にとどまり、1勝1敗、防御率4.46という数字に。

一方で、ポストシーズンではリリーフとして圧巻の投球を披露。重要な場面での起用に応え、ワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。

そんな中、第6回WBCでも2大会連続のメンバー入りが期待されていたが、ドジャース側の判断もあって不参加が決定。2026年のレギュラーシーズンを優先する形となった。

もし佐々木が侍ジャパン入りを果たしていれば、前回大会同様に先発起用だけでなく、2025年のポストシーズンのようなリリーフ起用も可能だったはず。勝ちパターンを固められなかったチームにとって、救世主となった可能性も高いだろう。

【関連記事】

【了】