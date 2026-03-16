













NPB通算2017安打の実績を誇るアレックス・ラミレス氏が14日、自身のInstagramを更新。自身が横浜DeNAベイスターズの監督を務めた時の教え子であり、昨季を最後に現役引退した三嶋一輝投手に対して温かな長文メッセージを残した。











ラミレス氏ははじめに、「横浜DeNAベイスターズの監督時代、三嶋一輝という素晴らしい選手を指揮できたことを誇りに思います。彼は真のプロフェッショナルでした」と記し、三嶋という選手を称えた。



さらに「私は君の監督であっただけでなく、君のプレー、そして君という人間の大ファンでした」と記すなど、三嶋への想いを長文で綴っている。



ラミレス氏は2016年から2020年にかけての5シーズンにわたってDeNAの監督を務め、Aクラス3回と結果を残した。2017年シーズンはリーグ3位からクライマックスシリーズを勝ち抜き、日本シリーズにチームを導いている。



三嶋はラミレス監督下の5年間で199試合に登板。特に2019年は71試合に登板して23ホールド、2020年はセットアッパーからクローザーに昇格して18セーブ、5ホールド、防御率2.45と大車輪の活躍を見せた。



自身が監督だった時期にキャリアの全盛期を過ごした三嶋に対し、ラミレス氏が特別な思いを持っていることが伝わってくる。同様の内容が英文でも並べて投稿されており、多くの反響を呼んでいる。











【投稿】ラミレス氏と三嶋の2ショット&投稿全文がこちら！

Alex Ramirez(@ramichan3)のInstagramより















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