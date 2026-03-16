スコットランドサッカー協会（SFA）は16日、日本代表とコートジボワール代表との国際親善試合に向けたスコットランド代表メンバーを発表した。

7大会ぶり9度目の本大会行きを決めたスコットランド代表は、FIFAワールドカップ2026でブラジル代表、モロッコ代表、ハイチ代表と同じグループCに入っている。

6月開幕の本大会に向けた貴重なテストの場となる今回のインターナショナルマッチウィークでは、現地時間28日にグラスゴーで日本代表と、31日にリヴァプールでコートジボワールと対戦予定だ。

スティーヴ・クラーク監督が選んだ26名のメンバーには、リヴァプールのDFアンドリュー・ロバートソンやセルティックのDFキーラン・ティアニー、アストン・ヴィラのMFジョン・マッギン、ナポリのMFスコット・マクトミネイ、トリノのFWチェ・アダムズらが順当に選出された。また、キルマーノックの19歳FWフィンドレイ・カーティスが初招集となった。

スコットランド代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

リアム・ケリー（レンジャーズ）

スコット・ベイン（フォルカーク）

▼DF

ジョン・サウター（レンジャーズ）

グラント・ハンリー（ハイバーニアン）

アンソニー・ラルストン（セルティック）

キーラン・ティアニー（セルティック）

ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）

スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）

ドミニク・ハイアム（レクサム／ウェールズ）

ネイサン・パターソン（エヴァートン／イングランド）

ロス・マクローリー（ブリストル・シティ／イングランド2部）

アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）

▼MF

アンドリュー・アーヴィング（スパルタ・プラハ／チェコ）

ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ／イングランド2部）

ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）

ライアン・クリスティー（ボーンマス／イングランド）

レノン・ミラー（ウディネーゼ／イタリア）

ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）

ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）

スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）

▼FW

チェ・アダムズ（トリノ／イタリア）

リンドン・ダイクス（チャールトン／イングランド2部）

ジョージ・ハースト（イプスウィッチ・タウン／イングランド2部）

トミー・コンウェイ（ミドルスブラ／イングランド2部）

フィンドレイ・カーティス（キルマーノック）