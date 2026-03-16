スコットランドサッカー協会（SFA）は16日、日本代表とコートジボワール代表との国際親善試合に向けたスコットランド代表メンバーを発表した。
7大会ぶり9度目の本大会行きを決めたスコットランド代表は、FIFAワールドカップ2026でブラジル代表、モロッコ代表、ハイチ代表と同じグループCに入っている。
6月開幕の本大会に向けた貴重なテストの場となる今回のインターナショナルマッチウィークでは、現地時間28日にグラスゴーで日本代表と、31日にリヴァプールでコートジボワールと対戦予定だ。
スティーヴ・クラーク監督が選んだ26名のメンバーには、リヴァプールのDFアンドリュー・ロバートソンやセルティックのDFキーラン・ティアニー、アストン・ヴィラのMFジョン・マッギン、ナポリのMFスコット・マクトミネイ、トリノのFWチェ・アダムズらが順当に選出された。また、キルマーノックの19歳FWフィンドレイ・カーティスが初招集となった。
スコットランド代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
リアム・ケリー（レンジャーズ）
スコット・ベイン（フォルカーク）
▼DF
ジョン・サウター（レンジャーズ）
グラント・ハンリー（ハイバーニアン）
アンソニー・ラルストン（セルティック）
キーラン・ティアニー（セルティック）
ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）
スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）
ドミニク・ハイアム（レクサム／ウェールズ）
ネイサン・パターソン（エヴァートン／イングランド）
ロス・マクローリー（ブリストル・シティ／イングランド2部）
アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）
▼MF
アンドリュー・アーヴィング（スパルタ・プラハ／チェコ）
ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ／イングランド2部）
ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ライアン・クリスティー（ボーンマス／イングランド）
レノン・ミラー（ウディネーゼ／イタリア）
ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）
ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）
スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）
▼FW
チェ・アダムズ（トリノ／イタリア）
リンドン・ダイクス（チャールトン／イングランド2部）
ジョージ・ハースト（イプスウィッチ・タウン／イングランド2部）
トミー・コンウェイ（ミドルスブラ／イングランド2部）
フィンドレイ・カーティス（キルマーノック）