チェルシーが、プレミアリーグ規則違反の秘密支払いで1075万ポンド（約22億7000万円）の罰金と執行猶予付の補強禁止処分を科されることになった。16日、イギリスメディア『スカイ・スポーツ』など複数現地メディアが報じている。

プレミアリーグは、ロマン・アブラモヴィッチ氏がクラブを所有していた2011年から2018年の間にチェルシーが行った秘密支払いを調査。これらの取引は、2022年に新たなアメリカ人オーナーがクラブを買収した際のデューデリジェンス（適正評価手続き）の過程で明らかになっていた。

イギリスメディア『BBC』によれば、チェルシーはエデン・アザール、サミュエル・エトー、ウィリアン、ラミレス、ダヴィド・ルイス、アンドレ・シュールレ、ネマニャ・マティッチらの獲得の際に未登録の代理人や第三者に4700万ポンド（約99億4000万円）の秘密裏の支払いを行ったことを認め、1000万ポンド（約21億1000万円）の罰金と2年間の執行猶予が付いた1年間（2度）の補強禁止処分を科されたという。

また、2019年から2022年にかけてのアカデミー選手の登録違反に関して、75万ポンド（約1億6000万円）の罰金と9カ月間のアカデミー選手の補強禁止処分も科された。

今回の報道に関してはいずれも速報記事となっており、今後より詳しい内容が明らかになるとみられている。