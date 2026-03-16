【心理テスト】実は周囲から「性格が悪い」と思われている!? あなたの「本当の嫌われ度」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「行列」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 莉（れい）さん）あなたは、人気の飲食店に開店前から並んでいます。幸い一番乗りをしたので、あなたの後ろにはどんどん行列が出来ていきます。行列に並んでいるお客さんの中には、イライラしている人も……。さて、あなたから見てどのくらいの人がイライラしていますか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 1～2人2． 数人程度3． そこそこの数4． みんなイライラこの心理テストでわかることは、あなたの「本当の嫌われ度」です。「行列でイライラしている人」は「無意識に感じている怒り」を暗示しています。ここで選んだ答えは、あなたが普段から周りからどれだけネガティブに思われているかを表しているのです。空気を読むのが自然とできているあなた。ほぼ嫌われていないけれど、特定の誰かにはちょっと引っかかっているかも。とはいえ、全方位で好かれるのは難しいものですし、このくらいなら十分合格ラインと言えるでしょう。それなりに人付き合いをうまくこなしているあなた。摩擦はつきものと知っているので、今のやり方を大きく変える必要はなさそうです。たまに立ち止まって振り返る習慣があると、もっと安心して過ごせるでしょう。悪気なく誰かの地雷を踏みがちなあなた。気づかないうちに周囲をざわつかせている可能性が高めです。無自覚なのが一番やっかいなタイプなので、少し観察眼を磨いてみましょう。自分と反対側の人ほど、丁寧に。他人の感情に人一倍敏感なあなた。その繊細さが、逆に周囲の空気をピリつかせていることもありそうです。感じ取る力はあなたの武器ですが、だからこそ少し力を抜いたほうがラクになれるかもしれませんよ。ピッタリ合う人ばかりではないからこそ、合わない人の対応が大切なのです。■監修者プロフィール：莉（れい）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。霊感の強い家系に生まれ、占い師である母のもとで育つ。幼い頃から直感や目に見えない流れを自然に感じ取り、その感覚を磨いてきた。会社員として大手企業での社会経験を経たのち、鑑定師として本格的に活動。現在は年間1,000名以上を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai