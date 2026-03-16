韓国サッカー協会（KFA）は16日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表のメンバーを発表した。
FIFAワールドカップ2026アジア最終予選・グループBを6勝4分無敗の成績で首位通過し、11大会連続12回目の本大会出場を決めた韓国代表。メキシコ代表、南アフリカ代表、欧州予選プレーオフの勝者（チェコ代表、デンマーク代表、北マケドニア代表、アイルランド代表のいずれか）と対戦する本大会に向けた強化の一環として今月は欧州へ遠征し、コートジボワール代表、オーストリア代表との国際親善試合に臨む。
メンバーにはDFキム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）とFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）という攻守の大黒柱が順当に名を連ねたほか、JリーグからはGKキム・スンギュ（FC東京）、キム・ジュソン（サンフレッチェ広島）、キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）の3名が選出された。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
キム・スンギュ（FC東京／日本）
ソム・ボムグン（全北現代）
チョ・ヒョヌ（蔚山HD）
▼DF
キム・ムンファン（大田ハナシチズン）
キム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）
キム・ジュソン（サンフレッチェ広島／日本）
キム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）
ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）
イェンス・カストロップ（ボルシアMG／ドイツ）
イ・テソク（オーストリア・ウィーン／オーストリア）
イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）
チョ・ユミン（シャールジャFC／UAE）
▼MF
クォン・ヒョクギュ（カールスルーエ／ドイツ）
キム・ジンギュ（全北現代）
パク・ジンソプ（浙江FC／中国）
ペ・ジュンホ（ストーク／イングランド）
ペク・スンホ（バーミンガム／イングランド）
ヤン・ヒョンジュン（セルティック／スコットランド）
オム・チソン（スウォンジー／イングランド）
イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）
イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）
ホン・ヒョンソク（ヘント／ベルギー）
ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）
ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
▼FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）
オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ／トルコ）
チョ・ギュソン（ミッティラン／デンマーク）