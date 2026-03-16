韓国サッカー協会（KFA）は16日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表のメンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026アジア最終予選・グループBを6勝4分無敗の成績で首位通過し、11大会連続12回目の本大会出場を決めた韓国代表。メキシコ代表、南アフリカ代表、欧州予選プレーオフの勝者（チェコ代表、デンマーク代表、北マケドニア代表、アイルランド代表のいずれか）と対戦する本大会に向けた強化の一環として今月は欧州へ遠征し、コートジボワール代表、オーストリア代表との国際親善試合に臨む。

メンバーにはDFキム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）とFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）という攻守の大黒柱が順当に名を連ねたほか、JリーグからはGKキム・スンギュ（FC東京）、キム・ジュソン（サンフレッチェ広島）、キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）の3名が選出された。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

キム・スンギュ（FC東京／日本）

ソム・ボムグン（全北現代）

チョ・ヒョヌ（蔚山HD）

▼DF

キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

キム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）

キム・ジュソン（サンフレッチェ広島／日本）

キム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）

ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）

イェンス・カストロップ（ボルシアMG／ドイツ）

イ・テソク（オーストリア・ウィーン／オーストリア）

イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）

チョ・ユミン（シャールジャFC／UAE）

▼MF

クォン・ヒョクギュ（カールスルーエ／ドイツ）

キム・ジンギュ（全北現代）

パク・ジンソプ（浙江FC／中国）

ペ・ジュンホ（ストーク／イングランド）

ペク・スンホ（バーミンガム／イングランド）

ヤン・ヒョンジュン（セルティック／スコットランド）

オム・チソン（スウォンジー／イングランド）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）

イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）

ホン・ヒョンソク（ヘント／ベルギー）

ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）

ファン・ヒチャン（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

▼FW

ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）

オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ／トルコ）

チョ・ギュソン（ミッティラン／デンマーク）