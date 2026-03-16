2大会連続世界一を狙ったが、準々決勝でベネズエラに敗戦。1次ラウンドを全勝で突破しながら、投打が噛み合わずベスト8で姿を消す厳しい結末となった。［1/6ページ］

連覇を狙い全勝突破も

日本代表

[caption id="attachment_255373" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンナイン（写真：Getty Images）[/caption]

今大会は、2大会連続の世界一を目指した野球日本代表侍ジャパン。まさかの準々決勝敗退という結果に終わった。

今大会の1次ラウンドでは、韓国代表、チャイニーズ・タイペイ代表、オーストラリア代表、チェコ代表とともにプールCに組み込まれた日本。

初戦のチャイニーズ・タイペイ戦で7回コールド勝ちと幸先の良いスタートを切ると、続く韓国戦は苦しむゲーム展開だったが、8-6で軍配を上げた。

さらに、オーストラリア戦では1点を争う好ゲームの末、4-3で辛勝。この時点で1次ラウンド1位通過を決めた。

スタメンを大幅に入れ替えたチェコ戦では、7回までスコアレスの展開だったが、8回に一挙9得点の猛攻を見せて勝利。全勝でアメリカ行きの切符を掴んだ。

迎えた準々決勝は、南米の野球大国・ベネズエラ代表との一戦。初回から点の取り合いとなった。

一時はリードを奪ったものの、中盤に逆転を許すと、4回以降は打線が沈黙。

最終的に5-8というスコアで敗れ、WBCでは過去最低成績となるベスト8敗退という厳しい結果となった。

過去2度の4強入りを誇る欧州の強豪は、今大会も上位進出が期待された。しかし強豪相手に苦戦が続き、1次ラウンドで1勝3敗と伸び悩み、無念の敗退となった。［2/6ページ］

欧州の古豪は再浮上ならず

オランダ代表

[caption id="attachment_255378" align="aligncenter" width="530"] WBCオランダ代表ナイン（写真：Getty Images）[/caption]

WBCでは、2度ベスト4進出を果たしているオランダ代表。今大会は再浮上が期待されていたが、1次ラウンドで姿を消した。

今大会の1次ラウンドでは、プールDでドミニカ共和国代表、ベネズエラ代表、イスラエル代表、ニカラグア代表と同組に。

初戦から強豪・ベネズエラとの戦いとなり、2-6で敗戦。

ニカラグア戦は1点差勝利をおさめたが、優勝候補と目されたドミニカ共和国戦では、7回サヨナラコールド負け。最終戦を残し、早くも予選敗退が決定した。

さらに、イスラエル戦も2-6で敗北。対戦成績1勝3敗と、悔しい結果に終わった。

前回大会4強の実績を引っ提げ、優勝候補の一角に挙げられていた。だが終盤の直接対決で競り負け、大敗も響いてまさかの1次ラウンド敗退を喫した。［3/6ページ］

優勝候補に起きた波乱

メキシコ代表

[caption id="attachment_255375" align="aligncenter" width="530"] WBCメキシコ代表ナイン（写真：Getty Images）[/caption]

前回大会では日本代表との大激闘の末、準決勝で涙を飲んだメキシコ代表。今大会は優勝候補の一角とも目されたが、まさかの1次ラウンド敗退となった。

今大会の1次ラウンドでは、プールBでアメリカ代表、イタリア代表、イギリス代表、ブラジル代表と同組に。

初戦のイギリス戦では8-2で白星を飾ると、続くブラジル戦では16-0で圧勝。上位進出に向け、好スタートを切った。

しかし、次戦では優勝候補・アメリカに3-5で惜しくも敗れると、準々決勝進出をかけたイタリア戦では、1-9の大敗。

この結果、イタリアが1位通過、アメリカが2位通過となり、メキシコはまさかの予選敗退という結果に終わった。

自国開催の1次ラウンドを3連勝で突破し、世界一へ向けて好発進した。しかし準々決勝ではイタリア打線につかまり、反撃も及ばずベスト8で敗退する結果に終わった。［4/6ページ］

悲願目指すも8強止まり

プエルトリコ代表

[caption id="attachment_255374" align="aligncenter" width="530"] WBCプエルトリコ代表ナイン（写真：Getty Images）[/caption]

WBCでは、準優勝2度の実績を誇るプエルトリコ代表。悲願の世界一を目指した戦いは、準々決勝で幕を下ろした。

今大会の1次ラウンドでは、自国開催のプールAでカナダ代表、キューバ代表、パナマ代表、コロンビア代表と同組に。

初戦のコロンビア戦から完封勝利をおさめると、続くパナマ戦では1点差勝利、

さらに、強豪・キューバ相手にも軍配を上げ、3連勝で早々に準々決勝進出を決めた。

しかし、カナダとの最終戦は2-3で敗戦。1次ラウンドは2位通過となった。

迎えた準々決勝は、今大会のダークホースとなっているイタリア代表と対戦。序盤から相手の強力打線につかまり、大量リードを許す展開を強いられた。

8回に一挙4点を返す猛反撃に転じたが、逆転には至らず、最終的に6-8というスコアで敗北を喫し、今大会はベスト8で涙を飲んだ。

過去全大会でベスト8入りしてきた伝統国は、今大会も安定した強さを示すかに見えた。だが終盤の大一番でカナダに敗れ、初の1次ラウンド敗退が決まった。［5/6ページ］

伝統国が歴史的敗退

キューバ代表

[caption id="attachment_255377" align="aligncenter" width="530"] WBCキューバ代表ナイン（写真：Getty Images）[/caption]

WBCでは、過去5大会すべてでベスト8に進出するなど、安定した戦いぶりを見せていたキューバ代表。しかし今大会は、初の1次ラウンド敗退となった。

今大会の1次ラウンドでは、カナダ代表、プエルトリコ代表、パナマ代表、コロンビア代表とともにプールAに入ったキューバ。

初戦のパナマ戦では、3-1と投手戦を制すと、続くコロンビアとの戦いでも軍配を上げ、開幕2連勝を飾った。

しかし、プエルトリコ戦で初黒星を喫すると、勝てば突破が決まる大一番で、カナダを相手に2-7で敗北。

この結果、WBCでは初となる1次ラウンド敗退が決定した。

近年は国際舞台で存在感を高め、今大会も突破候補に挙げられていた。だが序盤の連敗が響き、2勝2敗まで盛り返しながらも他力の末に1次ラウンド敗退となった。［6/6ページ］

届かなかった8強入り

チャイニーズ・タイペイ代表

[caption id="attachment_255376" align="aligncenter" width="530"] WBCチャイニーズ・タイペイ代表ナイン（写真：Getty Images）[/caption]

2024年に行われたプレミア12では日本代表を破り、主要国際大会初優勝を飾ったチャイニーズ・タイペイ代表。今大会は大接戦の末、1次ラウンド敗退となった。

今大会の1次ラウンドでは、日本代表、韓国代表、チャイニーズ・タイペイ代表、オーストラリア代表、チェコ代表とともにプールCを戦うこととなったチャイニーズ・タイペイ。

初戦のオーストラリア戦では、0-3の完封負け。さらに、続く日本戦では0-13の大敗を喫するなど、まさかの連敗スタートとなった。

2025年は24試合（163回2/3）を投げ、10勝5敗、5完投3完封、防御率1.92と傑出した成績をおさめた。

しかし、チェコ戦では14-0で圧勝すると、韓国戦は延長10回タイブレークの末、5-4で勝利。

対戦成績2勝2敗とし、予選通過は、韓国代表対オーストラリア代表の試合結果次第という状況となった。

同試合では、韓国が7-2でオーストラリアに勝利し、大逆転での準々決勝進出が決定。これに伴い、チャイニーズ・タイペイはアメリカ行きを逃す結果となった

【了】