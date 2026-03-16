WBCアメリカ代表 最新情報

WBCは日本時間16日、アメリカ代表とドミニカ共和国代表が準決勝で対戦した。どちらも優勝候補で“事実上の決勝戦”との呼び声も高かったこの試合は、アメリカが2-1と僅差で勝利したが、試合終盤の球審の判定が疑問視されているようだ。米メディア『ヤフースポーツ』が報じた。

今回問題となっているのは、8回裏無死、9回裏2死三塁での判定。8回裏はフアン・ソト外野手が、カウント1-2から投じられた低めのスライダーを見送る。中継画面に表示されていたゾーンからは低めに外れていたが、球審はストライク判定を下し見逃し三振となった。

9回裏はヘラルド・ペルドモ内野手がフルカウントから低めのスライダーを見送ったが、こちらもゾーンからは低めに外れていた。しかし、球審がストライクと判定したため見逃し三振、およびに試合終了となった。

同メディアは「試合後、FOXの放送陣は物議を醸した9回裏の判定について言及し、デビッド・オルティーズ氏とアレックス・ロドリゲス氏も、その球はストライクではなかったと主張した。さらに事態を悪化させたのは、8回裏のソトの打席で低めの球が三振と判定されるという、疑わしい判定がもう1つあったことだ。デレク・ジーター氏は次回のWBCでは、自動ボール・ストライク判定（ABS）チャレンジシステムが導入されるだろうと述べた」と記している。

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