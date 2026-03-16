浦和レッズは16日、鹿島アントラーズ戦における違反行為とその処分について発表した。

発表によると、先月28日（土）に『埼玉スタジアム』にて行われた明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第4節の鹿島戦において、浦和サポーターによる試合運営管理規定違反行為が発生したとのこと。対象行為については威嚇行為、詳しくはメディア関係者への罵声、唾を吐く行為と明かされている。

浦和は処分対象行為に及んだ1名にホームゲーム5試合の入場禁止処分を科したことを発表。入場禁止処分対象試合については18日の柏レイソル戦から4月29日の川崎フロンターレ戦までとなっており、期間中に行われるアウェイゲーム、浦和レッズレディース、浦和レッズアカデミーが出場する全ての試合も含まれているようだ。

なお、処分対象行為については鹿島戦の後半アディショナルタイム、中継映像のカメラ撮影スタッフが自身に対する威嚇行為を確認し、試合後に中継映像の制作会社から浦和の広報担当スタッフへ報告があり事案が発覚したとのこと。中継用に撮影していた映像の一部に当該違反行為が記録されていたため、クラブの競技運営本部所属スタッフが映像を確認し、処分対象行為に及んだ者1名の特定作業を実施したという。

その後、処分対象者と推察される人物へ連絡をし、本人が処分対象行為を認めたため、今月5日に『埼玉スタジアム』内の会議室にて面談を実施し、処分方針が確定するまで試合会場への来場を禁止する旨を伝達。7日には当該カメラ撮影スタッフへの面談が実施され、競技運営本部としての処分方針を決定し、13日のコンプライアンス委員会で処分内容が最終決定したという。

浦和は今回の事案を受けて「浦和レッズは引き続き、違反行為発生防止施策への注力と、違反事案に対する適時適正、かつ毅然とした対応を徹底し、安全・快適で熱気ある満員のスタジアムの実現に全力を投じてまいります」と声明を発表している。