レアル・マドリードは16日、チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16のセカンドレグに向けたメンバーリストを発表した。

リーグフェーズを5勝3敗の9位で終えたレアル・マドリードは、プレーオフでベンフィカを2戦合計3－1で撃破。ラウンド16は直近5シーズン連続で顔を合わせているマンチェスター・シティとの“因縁対決”となり、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』で行われたファーストレグではウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデがハットトリックを達成し3－0で快勝した。

現地時間17日に敵地『エティハド・スタジアム』でのセカンドレグが控える中、レアル・マドリードはマンチェスターへ遠征するメンバーを発表。ベルギー代表GKティボー・クルトワやバルベルデ、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールらが順当に名を連ねたほか、左ひざの負傷で直近の公式戦5試合を欠場していたフランス代表FWキリアン・エンバペも招集された。

スペイン紙『マルカ』が15日に報じたところによると、エンバペはマンチェスター遠征前最後のトレーニングでフルメニューを消化するなど、コンディションは良好とのこと。アルバロ・アルベロア監督はスタメン起用を想定していらず、ベンチスタートの可能性が高いと見られている。

また、筋肉損傷によりファーストレグを欠場したスペイン人DFアルバロ・カレーラス、左ハムストリングの負傷によって1カ月以上戦列を離れているイングランド代表MFジュード・ベリンガムもメンバーに含まれた。3点リードという大きなアドバンテージを持って敵地に乗り込むレアル・マドリードだが、頼れる戦力が続々と戻ってきている。

セカンドレグは日本時間18日の午前5時にキックオフされる。

【公式発表】エンバペ＆ベリンガムの名前も！ レアルがCLマンC戦に臨むメンバーを発表