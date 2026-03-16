南葛SCは16日、キックオフカンファレンスを開催した。

昨季の関東1部リーグでは圧倒的な得点力（リーグ戦18試合で総得点52）を誇ったが、東京ユナイテッドFCに勝ち点わずか「1」届かず2位。全国社会人サッカー大会では準々決勝で東京23FCに敗れた。2026年の目標には「関東1部リーグ優勝」「地域チャンピオンズリーグ出場」そして「JFL昇格」を挙げ、今年も風間八宏監督体制で臨む。

漫画・キャプテン翼の作者で、オーナー兼代表取締役社長を務める高橋陽一先生は「昨年は力を付けたシーズンだったと思います。その実力を存分に発揮して、JFLに上がれるシーズンにできればと思います」と期待を込める。就任3季目を迎えた風間監督は「ここまでの仕上がりは面白い」と自信を示し、「たくさんの方に『このチームを観に来て良かった』と思ってもらえるように。またこのチームに携わる皆さんが『このチームを一緒に作ってきて良かった』と思ってもらえるようなシーズンにしたい」と述べた。

昨季の所属選手29人が残留し、新加入8名が新たな力となり、チーム一丸となってJFL昇格を目指す。キャプテンは中道慶人、飯吉将通、柳裕元、佐々木達也の4名体制。代表して挨拶をした柳は「毎年『JFL昇格する』という言動だけになってしまっているので、今年は結果という形で恩返しできれば」と力強く宣言した。

関東サッカーリーグ1部は10チームによるホーム&アウェー方式の2回戦総当り形式。4月4日（土）に開幕し、9月27日（日）に閉幕する。南葛SCは4月4日（土）13時〜の開幕戦でEDO ALL UNITEDと対戦する。