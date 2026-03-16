第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が3月5日に開幕。今大会では日本をはじめ、アメリカやドミニカ共和国など各国で一流のメジャーリーガーが参戦している。MLBに詳しくない人でも、一度は耳にしたことのある選手が名を連ねているのではないだろうか。そこで今回はWBC出場選手の年俸ランキングを紹介したい。（※年俸は米分析サイト『Spotrac』を参照。1ドル155円で統一した）

走攻守揃うスター選手

11位タイ：ホセ・ラミレス（ドミニカ共和国）

[caption id="attachment_251737" align="aligncenter" width="530"] クリーブランド・ガーディアンズのホセ・ラミレス（写真：Getty Images）[/caption]

・今季年俸：2500万ドル（約38億7500万円）

・ポジション：内野手

・投打：右投両打

・身長／体重：173㎝／86㎏

・生年月日：1992年9月7日（33歳）

メジャー通算285本塁打・287盗塁と走攻守でメジャートップクラスの実績を持つホセ・ラミレス。ドミニカ共和国代表として、初めて国際大会の舞台に立つ。

2013年にクリーブランド・ガーディアンズでメジャーデビュー。2016年に正三塁手に定着した。

翌2017年には打率.318、29本塁打、83打点、17盗塁の活躍で自身初のシルバースラッガー賞に輝いた。

以降も高水準のパフォーマンスを見せ、2024年は39本塁打・41盗塁と「40-40」まであと一歩に迫った。

昨季は158試合出場、打率.283、30本塁打、85打点、44盗塁の好成績をおさめ、自身6度目のシルバースラッガー賞を受賞。

2022年に締結した7年契約の契約期間が残る中、今年1月に2032年までの7年総額1億7500万ドルで契約を延長した。

小柄ながら、卓越したコンタクト力とパワーを持ち、メジャーを代表する強打者に君臨。今大会は、強力ドミニカ打線の一翼を担う。

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