9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、ロッテの1番打者問題について言及した。
笘篠氏は「ここまでの打線で見ていくと、1番、2番が固定されていないようなね」と指摘し、「1番問題をこれからどうするのかなと思いますよね。藤原もいいし、髙部の足も使いたいしね」と話した。
ロッテは練習試合・オープン戦では髙部瑛斗が1番に最も多く起用されているが、藤原恭大が1番で出場していることもある。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、ロッテの1番打者問題について言及した。
笘篠氏は「ここまでの打線で見ていくと、1番、2番が固定されていないようなね」と指摘し、「1番問題をこれからどうするのかなと思いますよね。藤原もいいし、髙部の足も使いたいしね」と話した。
ロッテは練習試合・オープン戦では髙部瑛斗が1番に最も多く起用されているが、藤原恭大が1番で出場していることもある。
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