9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、ロッテの1番打者問題について言及した。

笘篠氏は「ここまでの打線で見ていくと、1番、2番が固定されていないようなね」と指摘し、「1番問題をこれからどうするのかなと思いますよね。藤原もいいし、髙部の足も使いたいしね」と話した。

ロッテは練習試合・オープン戦では髙部瑛斗が1番に最も多く起用されているが、藤原恭大が1番で出場していることもある。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』