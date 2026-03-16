













読売ジャイアンツの内野手は15日、ファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックスBC戦で途中出場。9回に回ってきた第3打席で、サヨナラとなるタイムリー安打を放った。











巨人は、2－3とリードされた展開で9回裏の攻撃を迎える。巨人は1死一、三塁とし、この回からマウンドに上がったオイシックスの上村知輝を攻める。



ここで3番に入ったルーキー・小濱佑斗が左安打を放ち、土壇場で巨人が同点に追いついた。ここで相手に送球エラーが生じ、なおも1死二、三塁となったところで打席には山瀬。勝負は初球で決まった。



アウトコースを狙って甘く入ってきたストレートを山瀬がコンパクトに打ち返すと、打球は一直線に二遊間を抜けていく中前打に。三塁ランナーが生還し、巨人は4－3で逆転サヨナラ勝ちを収めた。



山瀬は高卒7年目の24歳。昨季は二軍で100試合に出場して自己最高の打率.302を記録するも、一軍では自己最低の1試合出場にとどまった。



成長した打撃と自慢の強肩を今季こそ一軍で披露し、正捕手争いに爪痕を残したい。

























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山瀬慎之助

サヨナラタイムリー



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