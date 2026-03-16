WBCアメリカ代表 最新情報

WBCアメリカ代表は日本時間14日、カナダ代表と準々決勝を戦い5-3で勝利した。同戦後、チームはここまで登板機会がなかったクレイトン・カーショー投手をロースター外としたため、同選手は正式に現役引退となったが、この扱いについては疑問もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

カーショーは同5日の強化試合に登板し、0.2回2失点といった投球内容を記録。この影響もあったのか、迎えた本大会では準々決勝までの5試合で1度も登板機会は巡ってこなかった。

同メディアは「カーショーがそこにいた意味は何だったのか？ 皮肉な答えなら、すぐに思い浮かぶだろう。あれは単なるPR戦略だったのだ。彼が祖国を代表して最後の舞台に立ち、引退を撤回して保険の問題など意に介さず、ポール・スキーンズ投手やタリック・スクーバル投手らを指導する。それは実に感動的な物語だ」と皮肉交じりに指摘。

さらに、「彼はもし日米対決の決勝戦が実現した場合、大谷翔平選手と対戦する投手にはなりたくないと強く望んでいたが、その可能性がゼロではなかったことは、ドジャースファンにとっては夢のような話だった。しかし、彼の投球を全く見られないばかりか、準々決勝以降の選択肢にすら入らないとは？ それなら、出場を見送った方がましだったかもしれない」と主張している。

【関連記事】

【了】